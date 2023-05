Palermo, l’accesso ai play-off passa dal miglior Verre

I rosanero, per centrare gli spareggi promozione, si affidano al loro talentuoso centrocampista apparso in ombra nelle ultime uscite

PALERMO – Partita da dentro o fuori per il Palermo che, tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, affronterà il Brescia nell’ultimo impegno della regular season di Serie B. Alla compagine rosanero, attualmente all’ottavo posto, servirà una vittoria per assicurarsi l’accesso ai play-off contro le rondinelle che, al contrario, hanno bisogno di un successo per evitare il baratro immediato della Serie C.

Una gara che vale una stagione per gli uomini di Corini che, per trovare il successo ed affrontare al meglio gli eventuali spareggi promozione, avrà bisogno del miglior Valerio Verre, faro della mediana rosanero ma piuttosto in ombra nelle ultime gare di campionato.

CONDIZIONE ATLETICA

Il centrocampista di proprietà della Sampdoria, dopo un arrivo che ha mostrato a tutti il suo elevatissimo tasso tecnico, ha subito un calo di prestazioni poco in linea con il suo effettivo valore.

Uno dei motivi delle prestazioni di Verre è sicuramente legato ad una condizione atletica non ottimale. Dopo un paio di stop per delle fastidiose sindromi influenzali, nelle ultime sei partite è sempre stato sostituito fra il 60’ e il 75’ fatta eccezione per il cambio all’intervallo per scelta tecnica contro il Benevento. Sostituzioni che vanno a confermare come il centrocampista rosanero non abbia, attualmente, il ritmo partita per sostenere tutti e novanta i minuti di gara.

VERRE “ALLA MODRIC”

Il secondo motivo è di natura tattica. Negli ultimi mesi Corini sta lavorando per rendere Verre un giocatore più “alla Modric”, come dichiarato una volta in conferenza stampa, a scapito di un profilo più tendente a quello del trequartista. Un lavoro che sta portando il centrocampista rosa ad arretrare il proprio raggio d’azione, a pensare anche a compiti di rottura e copertura nonché impostare il gioco più basso, in modo da poter poi sfruttare gli spazi aperti dai compagni per avanzare e sfoggiare tutta la sua classe da giocatore di trequarti. Un lavoro che sicuramente non sta dando frutti immediati ma che può risultare sulla carta importante in vista di eventuali play-off o per un potenziale riscatto del Palermo per la prossima stagione.

Sicuramente, per poter ambire agli spareggi promozione, alla compagine rosanero servirà la classe del miglior Verre già a partire contro il Brescia, la partita che deciderà il futuro del Palermo in questo finale di campionato di Serie B.