Palermo, calciomercato chiuso: adesso parola al campo

Ambizioni importanti per i rosanero

Si è chiusa alle ore 20:00 di venerdì 1 settembre la sessione estiva di calciomercato 2023. Il duo dirigenziale del Palermo composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon può ritenersi soddisfatto dopo diversi intensi mesi di lavoro. L’obiettivo della società con sede nel capoluogo siciliano è stato sin da subito costruire una squadra che possa permettere al Palermo di ottenere la promozione in Serie A. Il risultato finale al gong che ha chiuso i trasferimenti sembra promettere bene.

Una partenza “col botto” ha portato in casa rosanero diversi giocatori di categoria, ma non solo. Gli arrivi di Lucioni, Vasic, Mancuso, Ceccaroni, Insigne e Desplanches hanno messo subito in chiaro le intenzioni del club targato City Football Group. La holding emiratina ha sicuramente dato una grande mano nella composizione finale della rosa consegnata a Eugenio Corini. Negli ultimi giorni di mercato, poi, la chiosa finale targata Palermo: Lund, Henderson, Di Francesco e Coulibaly (a questi si aggiunge Peda che terminerà la stagione alla Spal). Ambizioni importanti per una squadra che adesso dovrà dimostrare sul campo di poter portare a casa l’obiettivo.

Rispettati anche tutti i termini che riguardavano le liste di giocatori decise dalla Serie B. Diciotto calciatori Over (nati prima del 1 gennaio 2000) e diversi calciatori Under (nati dopo il 1 gennaio 2000, numero illimitato) che vanno a comporre una compagine di esperienza, personalità, qualità e prospettiva. In uscita da segnalare le cessioni ufficiali di Peretti, Devetak, Massolo, Fella, Broh, Corona, Silipo, Saric, Crivello (risoluzione consensuale del contratto) e Damiani. Intanto i rosanero sabato 2 settembre al “Renzo Barbera” affronteranno la Feralpisalò nella quarta giornata del campionato di Serie B. Il tecnico dei rosanero ha già detto di essere soddisfatto della sessione di calciomercato, proiettandosi così alla sfida con i “Leoni del Garda”.