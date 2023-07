Palermo, calciomercato e liste: cambia la situazione in casa rosa

Si continua a lavorare sul mercato dei rosanero, ma occhio alle liste

Il Palermo si trova da quasi due settimane a Ronzone, in Trentino Alto Adige, dove sta svolgendo il ritiro precampionato in vista della prossima stagione di Serie B. La compagine guidata da Eugenio Corini rimarrà nella regione del nord Italia fino al 4 agosto, per poi proseguire gli allenamenti nel capoluogo siciliano e molto probabilmente nel nuovo centro sportivo di Torretta. Con l’avvio della preparazione atletico-tattica non si è comunque fermato il calciomercato dei rosa, con gli arrivi e le partenze in casa del club di viale del Fante che proseguono proprio dalla sede del ritiro in Trentino.

Tutti i nuovi calciatori del Palermo, infatti, hanno raggiunto il resto della squadra proprio a Ronzone. Da lì il duo dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon osserva le sedute di allenamento e si muove per puntellare la compagine rosanero confrontandosi con il tecnico dei siciliani Eugenio Corini. Da Lucioni fino a Desplanches, passando per i saluti di Massolo: il calciomercato del Palermo non si ferma. L’obiettivo ormai chiaro è raggiungere la Serie A e la compagine rosanero, che sta nascendo giorno dopo giorno, sembra costruita proprio per raggiungere questo traguardo. Chiaramente, l’ultima parola resta al campo.

LE LISTE

Il calciomercato di Serie B, comunque, deve sempre fare riferimento alle liste imposte dalla Lega. Riassumendo il regolamento, le tre liste di cui si deve tener conto sono: lista Over (massimo 18 calciatori nati prima il primo gennaio del 2000), lista Under (nessun limite numerico per calciatori nati dopo il primo gennaio del 2000) e lista Bandiere (massimo 2 calciatori tesserati per almeno quattro stagioni consecutive con lo stesso club considerando anni di professionismo e percorso nel settore giovanile).

Dopo i movimenti di mercato resi ufficiali dal club rosanero, la situazione in casa Palermo è la seguente per quanto concerne i calciatori presenti in ritiro (tabella sotto). Nella lista Over sono presenti 18 calciatori e dunque non viene sforato il numero previsto dal regolamento. Ma considerato l’interesse del Palermo per gli esterni difensivi Frabotta e Di Chiara, per il centrocampista Collocolo o per il ritorno di Verre, o ancora l’interesse dei rosa per Rivas, è possibile pensare che, dopo Massolo, anche altri calciatori dovranno lasciare la squadra rosanero per far spazio chi deve occupare uno slot nella lista Over.

I maggiori indiziati che potrebbero salutare la società del City Football Group sono ancora Samuele Damiani, Jeremie Broh e Edoardo Soleri.