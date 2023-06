Palermo, il punto sul calciomercato: Lucioni ad un passo

L'aggiornamento sulle ultime indiscrezioni e possibili scelte per rinforzare l'organico a disposizione di Corini

2' DI LETTURA

PALERMO – Con ancora poco meno di un mese dall’inizio del ritiro in Trentino, in casa Palermo l’argomento cardine di questi giorni di avvicinamento all’estate è senza dubbio il calciomercato. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon sono al lavoro per inserire i giusti tasselli nello scacchiere rosanero, con l’intento di dare al tecnico Corini una squadra pronta per lottare per la promozione in Serie A.

Settimana certamente importante per il club di viale del Fante, chiamato dopo tanti nomi e sondaggi a chiudere i primi colpi in attesa di poter depositare i contratti all’apertura della finestra di mercato. L’obiettivo del duo Rinaudo-Bigon sarà quello di inserire i primi tasselli prima dell’inizio del ritiro, così da permettere all’allenatore di Bagnolo Mella di poter iniziare a lavorare con buona parte della squadra.

LUCIONI AD UN PASSO, SI ALLONTANA CISTANA

Il primo innesto del Palermo 2023/2024 potrebbe portare il nome di Fabio Lucioni. Il difensore trentacinquenne, esperto in promozioni in Serie A, avrebbe espresso il proprio gradimento sul possibile trasferimento in rosanero. Tocca adesso a Palermo e Lecce, proprietario del cartellino del giocatore, trovare l’accordo definitivo ma non sembrano esserci intoppi per la fumata bianca della trattativa.

La difesa sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti e i nomi caldi sono al momento quelli di Luca Ceppitelli e Pietro Ceccaroni. Entrambi di proprietà del Venezia, la trattativa per Ceccaroni potrebbe non essere semplice per via della concorrenza di altre squadre, più fattibile invece quella per il più esperto Ceppitelli. Leggero raffreddamento invece in merito alla pista Cistana, scivolato indietro nelle preferenze per il reparto arretrato.

SI LAVORA PER BISOLI, VICE-BRUNORI CERCASI

A centrocampo il nome forte resta quello del capitano del Brescia Dimitri Bisoli, giocatore molto stimato dal suo ex tecnico Corini. La trattativa, tuttavia, potrebbe essere più difficile del previsto per via dell’inserimento stavolta di un ex rosanero ovvero Renzo Castagnini, adesso direttore sportivo proprio delle rondinelle. Il dirigente ex Perugia vorrebbe infatti convincere il proprio capitano, nonostante le sirene della cadetteria, a continuare a sposare il progetto Brescia anche in Serie C e per il momento la situazione sembrerebbe essere finita in stallo.

In attacco, in attesa di capire il modulo che Corini vorrà attuare nel prossimo campionato di Serie B, si cerca una punta che possa offrire garanzie in caso di assenza del bomber Brunori. I nomi finiti sul taccuino del ds Rinaudo sembrerebbero essere quelli del giovane classe 2003 del Milan Marco Nasti, nell’ultima stagione a Cosenza, e del ventiseienne Marco Favilli proveniente dall’esperienza alla Ternana ma di proprietà del Genoa.

Resta infine da sciogliere il nodo legato a Tutino: il tecnico rosanero vorrebbe continuare a puntare su di lui ma, visto l’esoso riscatto fissato a circa tre milioni, si proverà a cercare di rinnovare il prestito per fargli continuare l’esperienza con la maglia rosanero.