Prime mosse di calciomercato per il Palermo: valutazioni in casa rosanero

Tra mercato in entrata e in uscita

PALERMO – È tempo di valutazioni in casa rosanero. Con gli annunci ufficiali dello scorso weekend, che hanno sancito l’arrivo a Palermo di De Sanctis (ds) e Dionisi (allenatore), adesso la società di viale del Fante sta iniziando a costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B.

La dirigenza del club del City Football Group è già al lavoro, con la collaborazione del consulente Riccardo Bigon, per mettere a disposizione del tecnico una squadra con alcune peculiarità. L’obiettivo del Palermo sarà avere una rosa rivoluzionata sotto alcuni aspetti e pronta per risultati importanti e traguardi di rilievo, dopo la stagione da poco conclusasi in maniera deludente.

Da Ferrari a Vandeputte

Le caratteristiche del gioco di Dionisi prediligono la creazione di una squadra giovane, offensiva e propositiva. Con il 4-3-3 (e le sue varianti) come modulo di riferimento, rimbalzano già alcuni nomi che potrebbero essere accostati alla maglia del club del capoluogo siciliano.

A partire dalla difesa, che verrebbe rinforzata con l’arrivo di Gian Marco Ferrari, in scadenza con il Sassuolo. E sempre dal club neroverde potrebbe esserci un interessamento per Defrel e Mulattieri, attaccanti con caratteristiche e qualità diverse tra loro.

Sempre per il reparto offensivo, poi, si è parlato anche dell’idea Vandeputte (dal Catanzaro) o di Borrelli (dal Frosinone, nell’ultima stagione in prestito al Brescia).

In mediana, sono previsti i rientri dai prestiti di Damiani (Juventus Next Gen, Serie C) e Saric (dall’Antalyaspor, Serie A turca). Dionisi dovrà, dunque, valutare questi profili prima di poter pensare a nuovi possibili innesti. A centrocampo, infatti, ci sono anche Gomes, Vasic, Segre e Ranocchia.

Il mercato in uscita

Resta da considerare, infine, la questione uscite tra scadenze di contratto e rientri dai prestiti. È il caso di Ivan Marconi e Adnan Kanuric, che il prossimo 30 giugno chiuderanno ufficialmente la loro esperienza con i rosanero.

Così come rientreranno nelle loro squadra di appartenenza Henderson (Empoli), Coulibaly (Salernitana), Mancuso (Monza) e Traorè (Milan). A quel punto il Palermo inizierà a muoversi tra cessioni definitive e a titolo temporaneo per bilanciare i nuovi innesti in base ai reparti che necessitano un rinvigorimento in vista della Serie B 2024-25.