Palermo, è fatta per Lucioni: il punto sul calciomercato

Tutti gli ultimi nomi e possibili trattative del mercato rosanero in vista del prossimo campionato di Serie B

PALERMO – Continua in casa Palermo la girandola di nomi in vista dell’apertura della sessione di calciomercato. Si prospetta un’estate bollente per la compagine rosanero, chiamata dopo il nono posto dell’ultimo campionato a lottare per la promozione in Serie A.

Tra profili di esperienza e giovani promettenti, non mancano i nomi sondati dal duo di mercato Rinaudo-Bigon per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Corini. In attesa di scoprire il modulo sul quale l’allenatore di Bagnolo Mella vorrà costruire il “nuovo” Palermo, i profili circolati in queste settimane si fanno sempre più numerosi in attesa di sapere quali di questi saranno effettivamente i primi colpi del mercato rosanero.

FATTA PER LUCIONI, SI LAVORA SULLE FASCE

In porta certi della permanenza Pigliacelli e Grotta mentre restano dubbi riguardo la posizione di Samuele Massolo. Il protagonista dei play-off di Serie C, dopo un anno da comprimario dell’ex Craiova, potrebbe voler cercare maggiore spazio e i rosa, con un eventuale cessione, recupererebbero uno slot over per partire alla caccia di un nuovo secondo.

Passando al capitolo più complesso del mercato rosanero ovvero quello relativo alla difesa, sembrerebbe ormai fatta per l’approdo di Fabio Lucioni in rosanero. Pare che Palermo e Lecce abbiano già l’accordo per il passaggio dell’esperto difensore alla corte di Corini, mancherebbero quindi soltanto le firme per ufficializzare il primo colpo del calciomercato rosa. Sempre in merito ai centrali rimangono calde le piste che portano a Ceccaroni e Ceppitelli del Venezia, con l’ipotesi Under che porta il nome di Ivan Mesik del Pescara.

Si lavora anche sulle corsie che, in attesa di capire quale sarà il modulo di Corini, vedono in rosa i soli Aurelio a sinistra e Buttaro, Valente e Di Mariano a destra con questi ultimi due profili prettamente offensivi. Per la fascia mancina i nomi forti sembrano essere quelli di Giacomo Quagliata e Niccolò Corrado, il primo palermitano in forza alla Cremonese e il secondo, ex rosanero, di proprietà della Ternana.

VERRE-TUTINO, FUTURO ANCORA DA DECIDERE

A centrocampo non sono previsti grossi scossoni, con il reparto che al momento vede in rosa Stulac, Gomes, Segre, Saric, Broh e Damiani. Rinaudo e Bigon, in caso di partenza di uno di questi elementi, potrebbero decidere di intervenire sul mercato per ricalibrare il numero di mediani a disposizione di Corini.

Da risolvere, invece, la situazione relativa a Valerio Verre: il Palermo, così come per tutti gli altri giocatori arrivati in prestito, non ha esercitato il diritto di riscatto ma sarebbe intenzionato a dialogare con la Sampdoria per discutere nuovi termini per la conferma del centrocampista in rosanero. Per capire meglio la situazione bisognerà aspettare notizie proprio dal club blucerchiato che, una volta ufficializzato il nuovo allenatore, dovrà riflettere sul futuro del classe 1994.

Stesso discorso per Gennaro Tutino, rientrato al Parma ma che gode di forte stima da parte del tecnico Corini. Possibile quindi che il Palermo possa aprire nuovi contatti con i ducali per un nuovo prestito o, eventualmente, per rimodulare le cifre per un trasferimento a titolo definitivo. In attacco restano vive le ipotesi Coda e La Gumina, con quest’ultimo che occuperebbe lo slot “bandiera” dedicato ai giocatori tesserati per almeno quattro stagioni consecutive tra campionati professionistici e giovanili.

Una storia Instagram riaccende, infine, la pista legata al giovane del Manchester City Carlos Borges: il giocatore, insieme ad un video con gli highlights della sua stagione, ha riportato i simboli di due aquile che possono essere semplice casualità ma anche un possibile indizio di mercato.