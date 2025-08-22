Palermo, ecco Veroli: difensore classe 2003 al servizio di Inzaghi

Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore Davide Veroli, classe 2003, dal Cagliari, con la formula del prestito sino al termine della stagione 2025-26. Il trasferimento prevede un diritto di opzione e un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive.
“A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito ufficiale del club di viale del Fante. Veroli è reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria, dove ha collezionato 17 presenze e ha preso parte ai tanto discussi playout contro la Salernitana.
Prima ancora, la sua carriera lo aveva visto protagonista in Serie B con il Catanzaro e in Serie C con il Pescara, totalizzando già oltre 40 partite nel campionato cadett0. Nativo di Ancona, alto 1.88 m, Veroli è un difensore mancino capace di agire sia da centrale che da esterno, una risorsa interessante per mister Inzaghi alla ricerca di soluzioni flessibili in retroguardia e di un vice Ceccaroni.
Foto in alto dal profilo Instagram di Davide Veroli.