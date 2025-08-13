Palermo, cambia la viabilità in via Roma: un tratto a senso unico

Il provvedimento entrerà in vigore il 18 agosto e sarà sperimentale per un anno

PALERMO – L’Ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, a parziale rettifica e integrazione di due precedenti ordinanze (O.D. 757 del 11/06/2025 e O.D. 1221 del 24/10/2024), ha emesso un nuovo provvedimento che istituisce il senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra la via Cavour e la via E. Amari/ piazza Sturzo.

Il provvedimento sarà valido per un anno, in via sperimentale, a decorrere dal prossimo 18 agosto e nasce da un confronto con i commercianti e i residenti e che rientra tra quelle misure di riqualificazione della via Roma fortemente volute dal sindaco Lagalla, istituisce anche una corsia riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso e sicurezza, nel tratto compreso tra la via E. Amari e la via Cavour, in direzione stazione Centrale.

L’ordinanza istituisce una corsia riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso e sicurezza, nel tratto compreso tra via Amari e via Cavour in direzione della stazione centrale.

Le auto private in arrivo da piazza Sturzo, invece, svolteranno a destra su via Wagner e si ricongiungeranno su via Roma da via Cavour. L’obiettivo dell’ordinanza è quello di alleggerire il traffico veicolare su quel tratto di via Roma.

La polizia municipale, incaricata dell’esecuzione del provvedimento, impiegherà tutte le risorse disponibili per agevolare la circolazione e assistere la cittadinanza.