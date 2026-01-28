Palermo, cambiano gli uffici comunali: nasce l’area per i contratti

La giunta approva la delibera che modifica l'assetto organizzativo

PALERMO – Un’area dedicata agli affari generali che ingloberà i contratti, un nuovo ufficio dedicato a Imu e Ici, l’unione di quello per il consiglio comunale con la vicesegreteria generale, lo spostamento della gestione delle delibere alla segreteria generale e una diversa configurazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La giunta comunale di Palermo ha approvato una serie di modifiche alla macchina organizzativa di Palazzo delle Aquile: ritocchi, più o meno significativi, che però incidono sul funzionamento della burocrazia della quinta città d’Italia.

Nella seduta di martedì scorso, in cui il sindaco Roberto Lagalla risultava assente, l’amministrazione ha così fatto propria la proposta del Direttore generale, modificandola secondo le osservazioni della segreteria. Adesso si apre la seconda fase, ossia quella dei nomi da associare alle singole caselle.

Le novità

Tra le novità introdotte c’è la soppressione dell’ufficio autonomo per il consiglio comunale di cui si occuperà, “in raccordo con il presidente” di Sala Martorana, il vice segretario generale. Quest’ultimo però non sarà più un’area a sé, visto che le funzioni saranno riportate nell’ambito della segreteria generale.

Nasce una nuova area dedicata invece agli “affari generali e istituzionali” che ingloberà l’ufficio contratti e il cui capoarea (fascia 1) dovrà occuparsi anche di messi, albo pretorio, centralino e gestione sinistri. Viene soppresso l’ufficio per la sicurezza sui luoghi di lavoro, le cui competenze andranno all’ufficio della Protezione civile nell’area dei servizi cimiteriali. Nell’area delle entrate e dei tributi, invece, viene creato un nuovo ufficio per Ici, Imu e Tasi.