Palermo, cambiano gli orari per sale bingo e minimarket del centro storico

È stato stabilito da due ordinanze comunali

PALERMO – Il comune di Palermo, su proposta del Suap (Sportello unico attività produttive), ha emesso due ordinanze sindacali che regolamentano gli orari di apertura e chiusura delle sale bingo e dei minimarket ubicati nel centro storico.

Le sale bingo, secondo l’ordinanza, potranno iniziare l’attività alle 10 del mattino e la chiusura, durante la settimana è fissata per l’1. Nel fine settimana, invece, resterà invariato l’orario di apertura che resta fissato alle 10, ma cambia quello di chiusura che slitta alle 2.

Per ciò che riguarda i minimarket, invece, è stato stabilito che l’orario di chiusura è fissato per le ore 22 tutti i giorni della settimana, con riapertura alle ore 7. Per questo tipo di attività il provvedimento è, almeno per ora, sperimentale e lo sarà per 30 giorni. Solo successivamente sarà stabilito se mantenerlo attivo o variare le regole.

Lagalla e Forzinetti: “Provvedimenti per la sicurezza”

“Si tratta di due provvedimenti mirati alla sicurezza che danno ulteriore forza al Regolamento movida, approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale”, dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Giuliano Forzinetti.

“Per quanto riguarda le sale gioco, diamo orari certi per il comparto, mentre, chiudendo i minimarket in centro storico durante le ore notturne, intendiamo mettere un freno al fenomeno che riguarda molti giovani, a volte anche minorenni, che proprio all’interno di queste attività acquistano alcol a basso prezzo negli orari della movida”.