PALERMO – Un camion frigorifero è andato in fiamme questa mattina in via Roma poco distante l’Hotel delle Palme a Palermo. Il mezzo trasportava alimenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Non ci sono feriti.