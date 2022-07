Palermo, campagna abbonamenti: superati i 2200 tagliandi venduti- FOTO

L'aggiornamento della società rosanero in merito alla vendita dei tagliandi stagionali per il campionato di Serie B 2022/2023

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ iniziata già spedita la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione di Serie B 2022/2023. Come fa sapere la società rosanero attraverso i suoi canali social, nelle prime 24 ore è stata già superata quota 2200 tagliandi stagionali sottoscritti, a dimostrazione di come l’entusiasmo creatosi dopo la vittoria dei play-off sia ancora vivo nel tifo palermitano.

In questa prima fase di prelazione, valida fino al 24 luglio, la vendita è riservata esclusivamente agli abbonati delle stagioni 2019/2020 e 2021/2022 e per i possessori dell’abbonamento virtuale.