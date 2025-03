Palermo candidata a ospitare i Mondiali di corsa su strada

San Diego, in California, ha rinunciato

I Campionati del Mondo di corsa su strada 2025, organizzati sotto l’egida della World Athletics, potrebbero disputarsi nel mese di novembre a Palermo.

La rinuncia di San Diego in California e la successiva “candidatura” fortemente sponsorizzata dal Presidente della Federazione italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, potrebbe così spalancare le porte alla manifestazione iridata, che farebbe del capoluogo siciliano l’ombelico del mondo dell’atletica leggera.

Nel fine settimana il Presidente Mei volerà a Nanchino (Cina) per seguire i campionati del Mondo indoor, proprio in quell’occasione si avranno maggiori indicazioni sul futuro della manifestazione.

C’è fiducia nel buon esito dell’operazione “Palermo 2025”. Il capoluogo siciliano, infatti, in questi anni ha saputo organizzare, e bene, manifestazioni come le finali Oro (2023), Argento (2021) e Bronzo (2022), che hanno catalizzato l’attenzione dell’atletica leggera nazionale. Per non parlare del clima, dell’ospitalità e delle bellezze paesaggistiche e architettoniche della città.

I World Athletics Road Running Championships consistono in quattro competizioni (di cui una a squadre), sia al maschile che al femminile, in cui si assegnano i titoli mondiali delle distanze del miglio, dei 5 km e della mezza maratona quest’ultima individuale e a squadre. L’edizione inaugurale dei campionati si è tenuta a Riga, in Lettonia nel 2023. Da quest’anno l’evento avrà cadenza annuale