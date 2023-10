Palermo, Cassa edile e Ail insieme per aiutare chi lotta contro le leucemie

Il 17 ottobre la firma del protocollo di intesa nella sede Ail di via Trabucco

PALERMO – La Cassa edile e l’Ail di Palermo al fianco dei pazienti che lottano contro le leucemie.

I vertici dell’ente bilaterale delle costruzioni, guidato da Giuseppe Puccio (Ance) e Francesco Danese (Filca Cisl), sottoscriveranno martedì 17 ottobre un protocollo di intesa con l’Ail del capoluogo, che ha sede all’ospedale Cervello, per ospitare presso le case di accoglienza Ail “La Coccinella e “La Chiocciola” e offrire il servizio di navetta per i lavoratori e loro familiari iscritti alla Cepima affetti da patologie oncoematologiche. La firma della convenzione è prevista per martedì 17 ottobre, alle 10.30, presso la sezione dell’Associazione italiana contro le leucemie dell’ospedale Cervello di via Trabucco 180, Palermo.

“Siamo orgogliosi del contributo che la Cassa edile potrà dare grazie a questa iniziativa – dice il consigliere della Cepima Agostina Porcaro –. Rappresenta un aiuto a chi lotta quotidianamente contro la malattia e deve sobbarcarsi a sacrifici, anche logistici, per sottoporsi a terapia”.