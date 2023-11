Palermo, cassonetti pieni di rifiuti: tornano i roghi a Brancaccio e allo Zen

La Rap programma gli interventi per recuperare il pregresso

PALERMO – È bastato qualche giorno di mancata raccolta della Rap per far tornare le strade di Palermo piene di immondizia. I cassonetti si sono riempiti ed è stata una notte d’interventi per i vigili del fuoco, che hanno dovuto spegnere diversi roghi di rifiuti in città. Lo stop ai doppi turni e alla raccolta domenicale era stato annunciato dalla Cisl per protesta contro la mancata approvazione del bilancio di Rap, ma il via libera al documento alla fine è arrivato.

Rifiuti, le zone più critiche

L’approvazione del bilancio della Partecipata ha portato una tregua, ma in città restano i rifiuti. Le situazioni più critiche si registrano in alcuni quartieri periferici, ma anche in zone centrali come la via Oreto. I roghi, invece, si sono verificati nella serata di martedì in via Simone Gulì e via Orsa Minore, nella notte invece in alcune strade di Brancaccio e allo Zen. La Rap sta programmando gli interventi per svuotare i cassonetti e togliere i cumuli di spazzatura che si sono formati.

