Palermo e Catania: il derby di chi sta peggio, la parola ai lettori – IL VOTO

Partecipa al nostro quesito. Scopri come

Chi sta peggio tra Palermo e Catania? Questa è la domanda indiretta che rivolgiamo ai lettori di LiveSicilia.it, con due distinti questionari in cui potranno esprimere il loro parere sulle ‘piaghe’ delle rispettive città (eh, sì. C’è il ciaffico...).

Un modo per misurare singolarmente la qualità e la quantità dei problemi e per intrecciare due visuali in un confronto che verrà naturale, anche se gli argomenti saranno diversi e commisurati per le singole realtà.

LiveSicilia.it si rivolgerà periodicamente alla sua comunità per sondare pareri e opinioni. Siamo un giornale desideroso di ascoltare, di aprirsi sempre più e di interagire. E sono tante le risposte gratificanti che riceviamo dalle persone che incontriamo e poi dai clic. Intanto, è subito derby tra Palermo e Catania: all’interno degli articoli qui sotto, ci sono le istruzioni per partecipare al voto e tutti i dettagli.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Palermo bella e ferita: qual è il problema più grande in città? VOTA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Catania vitale e caotica: qual è il problema più grande in città? VOTA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

‘Un giornale, da scoprire ogni mattina, è come un abbraccio – autocitazione necessaria di un programma -. Qualcosa che riguarda la vita di tutti e che cerca, per quanto può, di portare il conforto di pensieri e sentimenti che non lascino mai solo chi legge’.

Speriamo un giorno di potere scrivere: Palermo e Catania, chi sta meglio? Per ora non ci sembra, purtroppo, il caso.