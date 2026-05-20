PALERMO- La squadra rosanero cerca il miracolo nella semifinale dei playoff. La sconfitta per tre a zero, patita all’andata contro il Catanzaro, rende la rimonta proibitiva. Ma un ‘Barbera’ stracolmo ci crede lo stesso.
La nostra diretta
Calcio d’inizio alle 20. Il ‘Barbera si va riempiendo. Il Palermo affronta la sfida con una formazione che andrà ovviamente all’arrembaggio.
PALERMO GOOOLLL!!! Terzo minuto, la sblocca Pohjanpalo di testa!
Le formazioni ufficiali
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.
CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 8 Pittarello, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Liberali, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 30 Alesi, 84 Cassandro.
A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 6 Jack, 19 Nuamah, 21 Pompetti, 28 Oudin, 32 Rispoli, 39 Koffi, 62 Frosinini, 77 D’Alessandro, 94 Di Francesco, 98 Buglio. Allenatore: Aquilani.