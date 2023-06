Palermo, nuovi arrivi anche tra dirigenza e staff tecnico

Non solo calciomercato in casa rosanero

PALERMO – I nomi sul taccuino di Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon continuano a susseguirsi nei giorni che precedono l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo del Palermo e il consulente del City Group setacciano l’ampia disponibilità di calciatori che potrebbero migliorare la rosa a disposizione del tecnico Eugenio Corini. I profili ricercati dovranno apportare competenze tecniche e caratteriali per raggiungere l’obiettivo che la società ha evidenziato in vista della prossima stagione. Il club rosanero vuole la Serie A e il raggiungimento del traguardo predisposto passa anche dalla scrematura dei nuovi possibili innesti.

PIERFRANCESCO VISCI

I rosanero, però, stanno cercando di puntellare non solo gli aspetti prettamente calcistici della società di viale del Fante. Anche per questo motivo si potrà contare su nuovi profili dirigenziali che saranno al supporto della squadra “lontano” dal rettangolo verde di gioco. Tra questi, Pierfrancesco Visci assumerà il ruolo di segretario generale del club del capoluogo siciliano, come evidenziato da TMW. Visci prenderà il posto di Roberto Li Vigni, che ha lasciato il Palermo lo scorso maggio. Il nuovo dirigente del Palermo arriva dallo Spezia, ma nella sua carriera ha lavorato anche per Inter e Brescia, tra le altre, dove ha già potuto collaborare con Giovanni Gardini (attuale amministratore delegato del Palermo) e Eugenio Corini.

CESARE BOVO

Riavvicinandoci al campo, ci sarà un ritorno in rosanero per Cesare Bovo. L’ex difensore romano ritroverà il capoluogo siciliano in veste di collaboratore tecnico nello staff di Eugenio Corini. Bovo ha trascorso a Palermo tre stagioni e mezzo: pochi mesi da giugno 2006 a gennaio 2007, per poi tornare in Sicilia e raggiugnere (e superare) anche le 100 presenze in maglia rosanero tra il 2008 e il 2011 tra Serie A, Coppa Italia e competizione europee. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il classe 1983 ha seguito come collaboratore tecnico un altro ex Palermo, Fabio Liverani. Dalla ripresa degli allenamenti per i rosa nel ritiro estivo che partirà il prossimo 9 luglio, Bovo lavorerà insieme all’allenatore di Bangolo Mella nello staff tecnico del club rosanero.