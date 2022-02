Traffico ancora più caotico

PALERMO – Chiusa oggi per motivi di sicurezza la bretella laterale del ponte Corleone in direzione da Palermo verso Trapani. Il traffico nell’unica corsia centrale di viale Regione Siciliana è ancora più caotico. La decisione è stata richiesta dal direttore dell’Anas.

Da questa mattina le code sono ancora più lunghe. Una situazione che andrà avanti per mesi visto che l’Anas sta ancora lavorando per preparare il progetto di consolidamento del ponte che necessita di interventi strutturali per potere tornare ad essere percorribile.