Chiusura Geox e Original Marines: Uiltucs chiede un tavolo di confronto

PALERMO – Altro duro colpo al commercio palermitano. Due storiche insegne hanno annunciato nelle scorse ore la chiusura di alcuni punti vendita.

La segreteria generale della Uiltucs Sicilia spiega che “Original Marines ha annunciato l’intenzione di abbassare le saracinesche a fine marzo presso il negozio di corso Calatafimi, dove due lavoratrici part time dovrebbero essere trasferite fuori città, mentre a febbraio chiuderà il punto vendita presso nel centro commerciale La Torre”.

Stessa sorte per la Geox, con cui i sindacati hanno avuto un confronto oggi. Questa volta ad abbassare la saracinesca ad aprile sarà il negozio del Conca d’Oro, dove lavorano 9 unità tutte part time. Restano aperti altri due negozi in via Ruggero Settimo e al Forum.

La Uiltucs esprime forte preoccupazione per l’annunciata chiusura del punto vendita a insegna Geox e la chiusura dei due negozi Original Marines, a Palermo. Una decisione che rischia di avere pesanti ricadute occupazionali e sociali sui lavoratori e sulle loro famiglie.

“Ancora una volta – scrive in una nota a firma del segretario generale Ida Saja – assistiamo a scelte aziendali che scaricano sui dipendenti il prezzo di strategie industriali e commerciali evidentemente sbagliate, senza un reale confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Non è accettabile – prosegue – che lavoratrici e lavoratori vengano messi di fronte al fatto compiuto, in un settore già duramente colpito da crisi e riorganizzazioni continue”.

La Uiltucs Sicilia chiede “l’immediata apertura di un tavolo di confronto con l’azienda per valutare tutte le possibili soluzioni alternative alla chiusura e per garantire la piena tutela occupazionale, a partire dall’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per la salvaguardia dei posti di lavoro. È necessario un cambio di passo nelle politiche industriali del settore moda e retail – conclude la nota del segretario generale Ida Saja – che rimetta al centro il valore del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese”.