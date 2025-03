Palermo, al Circolo Velico Sferracavallo la I Regata nazionale 29er

Ternta le vele sul golfo della borgata marinara

Tutto pronto al Circolo Velico Sferracavallo per la I Regata nazionale 29er che si svolgerà da giovedì 6 marzo a domenica 9 marzo a Sferracavallo (Palermo). Brescia, Como, Grosseto, Ravenna, Roma, Trento, Trieste, sono alcune delle province dei circoli che prenderanno parte alla competizione.

Trenta le vele che coloreranno il golfo della borgata marinara per l’appuntamento calendarizzato dalla Federazione Italiana Vela. Si comincia alle 10.30 con il Coach e Skipper meeting, a mezzogiorno – condizioni meteo permettendo – sarà dato il segnale di avviso per la prima prova. Barche in acqua, dunque, anche venerdì, sabato e domenica. Al termine della 4 giorni la classifica finale decreterà i vincitori: primo equipaggio classificato della classifica assoluta; primo equipaggio U19 maschile e U19 femminile; primo equipaggio U17 maschile e U17 femminile.

“Con questa 1^regata nazionale – spiega Giuseppe Giunchiglia, presidente del CVSF – entra nel vivo il calendario velico del nostro circolo che vedrà diversi appuntamenti internazionali nel corso dell’anno. Siamo molto orgogliosi di ospitare nuovamente la classe 29er e di vedere come Sferracavallo sia diventata un punto di riferimento. Confidiamo in belle giornate di prove e siamo certi che anche questa volta velisti e staff vivranno queste giornate in serenità, accolti dal calore dell’ospitalità siciliana. Nel frattempo lo staff del CVSF continua a lavorare alacremente in vista del prossimo appuntamento ovvero la 1^ tappa della RS21 Yamamay Cup che si disputerà dall’11 al 13 Aprile”.