Palermo-City Group: Brian Marwood in città. Ore decisive

PALERMO – Il Palermo è sempre più vicino al City Football Group, holding proprietaria del Manchester City. Il club rosanero, quindi, potrebbe passare di mano a stretto giro di posta e – secondo diverse indiscrezioni – il tutto sarebbe ormai praticamente definito sotto tutti i punti di vista, mancherebbe solo l’annuncio.

A dar man forte al tutto – riporta l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia – ci sarebbe anche la presenza in città di due emissari del gruppo che fa capo allo sceicco Mansour, nello specifico uno dei due rappresentanti sarebbe Brian Marwood, ex attaccante e ora “Managing director of global football” del City Group, dunque dirigente di spicco nella gestione delle società che fanno parte della galassia City che stasera assisterà alla gara contro la Triestina in uno stadio Barbera praticamente sold out.

L’incontro dei due emissari con l’attuale presidente Dario Mirri sarebbe avvenuto ieri allo stadio intorno alle 17.30, con tanto di giro nell’impianto e visita al museo rosanero. La base dell’accorso sarebbe quella circolata nei giorni scorsi, col City Football Group che andrebbe a rilevare l’80% del club per una cifra attorno agli 8 milioni, con Mirri che resterebbe col 20% e un ruolo di rappresentanza (probabilmente presidente). Un’intesa che andrebbe anche oltre l’esito dei playoff della formazione di Baldini. Palermo-City Football Group, battute finali.