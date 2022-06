Palermo-City Group, verso il closing: Mirri e il ruolo di Gardini

Delle novità, quindi, a tutti i livelli dalla Prima Squadra fino a settore giovanile. Palermo-City Football Group, battute finali

2' DI LETTURA

PALERMO – Ore calde per il Palermo, dentro e fuori dal campo. Attendendo il ritorno della finale playoff contro il Padova, in programma domenica sera alle ore 21.15, la società continua a lavorare alacremente per il passaggio di proprietà al City Football Group, gruppo che detiene anche il Manchester City e numerose altre squadre nel resto del mondo.

Una negoziazione in stato parecchio avanzato, al punto che il closing potrebbe arrivare subito dopo il termine della gara, con lunedì come primo giorno buono per comunicare la conclusione della trattativa col gruppo emiratino capitanato dallo sceicco Mansour.

MIRRI

Una trattativa che – secondo quanto raccolto da Live Sicilia – ha avuto anche momenti di alti e bassi, soprattutto in relazione alla cifra legata al passaggio di proprietà e al ruolo dell’attuale proprietario e presidente Dario Mirri, che dovrebbe restare con una quota partecipativa del 20%, percentuale sulla quale si è parecchio discusso nel corso della negoziazione. Da definire, invece, ancora, il ruolo operativo che l’imprenditore palermitano avrà all’interno del club.

ORGANIGRAMMA

A livello di organigramma – con tutta probabilità – vi sarà una vera e propria rivoluzione. Di difficile interpretazione, tra gli altri, il ruolo di quello che è l’attuale amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, il quale ha ancora un anno di contratto col Palermo, ma che difficilmente continuerà a ricoprire la carica che ha fin qui svolto, vista la presenza di Giovanni Gardini, che entrerebbe in società da uomo del City Football Group. Improbabile, invece, la permanenza come direttore sportivo di Renzo Castagnini, il suo legame con la società di viale del Fante si scioglierà il prossimo 30 giugno.

GARDINI

Proprio Gardini potrebbe diventare il nuovo ad rosanero, un ruolo chiave che – ovviamente – detterebbe le linee guida su come procedere anche al livello sportivo, oltre che amministrativo, in vista della prossima stagione, Serie C o Serie B che sia. Delle novità, quindi, a tutti i livelli dalla Prima Squadra fino al settore giovanile. Palermo-City Football Group, battute finali.