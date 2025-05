“Quattro chili di cocaina nel magazzino alla Vucciria”, va ai domiciliari

La decisione del giudice

PALERMO – Il pericolo di reiterazione di reato – detenzione di cocaina a fini di spaccio – può essere evitato con gli arresti domiciliari. Francesco Paolo Fragiorgio lascia il carcere. Il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro ha accolto l’istanza dell’avvocato Loredana Mancino.

Hanno avuto un peso sulla decisione il fatto che l’indagato sia incensurato e si trasferirà a casa di una parente lontano da Palermo e con l’applicazione del braccialetto elettronico.

I carabinieri lo scorso marzo avevano individuato un magazzino in via dei Materassai alla Vucciria. Dentro c’erano quattro chili di cocaina. Fragiorgio era stato visto uscire dal locale con atteggiamento guardingo. Continuava a guardarsi intorno mentre chiudeva il portone e mentre si allontanava con passo spedito.

Durante il controllo Fragiorgio ha cercato di sviare i sospetti, dichiarando che il mazzo di chiavi che aveva in tasca servisse ad aprire il suo appartamento. Ed invece le chiavi aprivano il magazzino dove la cocaina era stata stoccata in confezioni sottovuoto per evitare che potesse inumidirsi. Valora della droga se immessa sul mercato: oltre un milione di euro.