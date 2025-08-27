 Palermo, colla nel lucchetto dello stabilimento ex Chimica Arenella
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Palermo, colla nel lucchetto dello stabilimento ex Chimica Arenella

Il cancello serve a impedire l'abbandono di rifiuti
IL CASO
di
1 min di lettura

PALERMO – All’inizio di agosto l’amministrazione comunale di Palermo aveva provveduto a installare un cancello nell’ex stabilimento Chimica Arenella.

Adesso qualcuno ha inserito la colla nel lucchetto. “Condanno fermamente l’atto vandalico perpetrato stamani. Si tratta di un gesto intimidatorio dal sapore criminale, che mira ad alterare il ripristino della legalità voluto dalla nostra amministrazione, in un territorio che non può restare terra di nessuno”, dice l’assessore Brigida Alaimo.

La reazione dell’amministrazione

Il cancello ha la funzione di prevenire l’accesso non autorizzato all’area, spesso utilizzata per l’abbandono illecito di rifiuti.

“Agli autori dell’ignobile gesto ribadisco che saremo sempre più determinati a proseguire il nostro percorso, adottando misure più stringenti, perché non ci faremo intimidire da niente e da nessuno. Palermo ha avuto per troppi anni spazi e luoghi in stato di abbandono senza controlli destinati al più totale degrado, situazioni spesso ignorate dalla politica”, aggiunge.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI