Palermo, un’esplosione e colpi di pistola contro la chiesa allo Zen

Forte esplosione, colpito il portone: sul posto la polizia

PALERMO – Momenti di paura questa mattina nel quartiere Zen di Palermo, dove il portone della chiesa San Filippo Neri è stato colpito da spari e da una forte esplosione, probabilmente causata da petardi. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Palermo, colpi di pistola contro la chiesa

“L’esplosione ha squarciato uno dei portoni della chiesa – racconta padre Giannalia – e abbiamo notato fori di colpi di pistola e, risalenti a qualche giorno fa, un colpo di fucile a pallettoni. Ci siamo accorti di tutto intorno alle 10 di questa mattina”.

Nonostante l’episodio, le attività della parrocchia, dalle messe alle iniziative teatrali, sono proseguite regolarmente. Padre Giannalia denuncia però l’estrema pericolosità di gesti simili: “Chi li compie dimostra una stupidità estrema e mette a rischio la comunità. Servono interventi immediati”.

Il sacerdote, però, non si ferma e continua a lavorare quotidianamente per garantire sicurezza e prevenire episodi simili nel quartiere. (foto di Domenico Gambino)