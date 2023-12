In via Girardengo. Indagano i carabinieri

PALERMO – Ancora spari a Palermo. Questa volta non nella zona di via La Lumia, nel cuore della movida, ma allo Zen 2. Qualcuno stamane verso le 6 ha sparato 14 colpi di pistola contro la porta di un’abitazione al terzo piano in via Girardengo.

Gli spari allo Zen 2, indagano i carabinieri

In casa c’era, al momento degli spari, c’era una famiglia. Non ci sono feriti, sull’episodio si sono aperte le indagini da parte dei carabinieri.