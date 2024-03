La polizia sulle tracce dei malviventi

INDAGINI IN CORSO

PALERMO – Nuovo colpo contro un negozio a Palermo. I ladri hanno infranto le vetrine e sono entrati in un negozio di bigiotteria di via Maqueda, a Palermo, gestita da una coppia di bengalesi. Portati via il registratore di cassa e diversi prodotti.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona di via Maqueda.