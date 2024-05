Sono fuggiti a piedi dopo che il colpo è fallito

VIA MESSINA MONTAGNE

PALERMO – Con l’aiuto di un camion hanno cercato di abbattere la colonnina del self service dove si inseriscono i soldi dell’impianto Ip in via Messina Montagne a Palermo.

La colonnina ha resistito e i ladri sono fuggiti a piedi lasciando lì il mezzo che era stato rubato.

Sono in corso le indagini dei carabinieri.