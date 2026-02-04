Palermo, con un grosso coltello in strada: paura in corso dei Mille

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del Radiomobile

PALERMO – Quando ha tirato fuori il coltello è salita la tensione. Sono stati bravi i carabinieri del Nucleo radiomobile a bloccare ed arrestare un cittadino liberiano di 31 anni presente regolarmente in città. Nella mattinata di martedì 3 febbraio, i militari lo hanno fermato per un controllo in corso dei Mille.

Ad un certo punto ha impugnato il grosso coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Hanno provato a convincerlo che era meglio mollarlo. Venti minuti di trattativa, poi l’uomo ha provato ad affondare il colpo.

I carabinieri lo hanno bloccato dopo una colluttazione. Ora è rinchiuso al carcere Pagliarelli con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Uno dei militari ha afferrato la lama con un guanto e l’ha spezzata, evitando il peggio. Ora si attende le convalida del fermo.