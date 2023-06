Palermo, concerto Radio Italia: strade chiuse, traffico in tilt VIDEO

Caos soprattutto nel centro storico

PALERMO – Strade chiuse per il concerto di Radio Italia e traffico in tilt, soprattutto nel centro storico di Palermo. Un lettore di LiveSicilia ha filmato, in sella alla sua bicicletta, il tratto di strada tra via Roma e via Emerico Amari. Una gimcana tra le auto imbottigliate.

Un interminabile serpentone di auto, moto, autobus. Perfino i monopattini non riuscivano districarsi. Quasi 2 km di coda. Rallentamenti anche in via Cavour, via Villaermosa e piazza Castelnuovo. Per il concerto, in programma, a partire dalle 21 di stasera, è stato chiuso il Foro Italico e altre strade della città. Ecco il piano traffico e le strade percorribili oggi in vista del concerto.