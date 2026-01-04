 Palermo, concerto solidale in Cattedrale: ricavato in beneficienza
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, concerto solidale in Cattedrale: ricavato in beneficienza

A dirigerlo sarà Raimondo Capizzi, giovane maestro di grande talento
l'appuntamento
di
1 min di lettura

PALERMO – Concerto solidale di beneficenza nella Cattedrale di Palermo, oggi alle 19. A esibirsi sarà il coro dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, sezione provinciale.

A dirigerlo sarà Raimondo Capizzi, giovane maestro di grande talento, fondatore della “Giovane orchestra sicula”. Lo spettacolo “La luce nel buio” vedrà pure l’esibizione della Corale polifonica “Renzo Chinnici”, del Joy’s Chorus e della “Giovane orchestra sicula”.

Il ricavato delle offerte per gli ingressi sarà devoluto a favore della Casa famiglia “Isola della carità” delle Piccole suore missionarie.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI