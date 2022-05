Palermo, conclusi i lavori fognari in via Chiavettieri

PALERMO – Si sono conclusi i lavori di razionalizzazione della fognatura in via Chiavettieri nel centro storico di Palermo, eseguiti da Amap nell’ambito dell’accordo quadro per gli interventi di estendimento e rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della città.

I lavori, il cui costo complessivo è stato di circa 45.000 euro, sono stati eseguiti dalla ditta Condor di Borgetto. I lavori sono consistiti nella posa in opera del collettore centrale per un’estensione di circa 70 metri (da Corso Vittorio Emanuele fino a via Terra delle Mosche), nel rifacimento degli allacci fognari delle utenze allo stesso collettore principale, nella installazione dei pozzetti di ispezione e delle caditoie stradali per il deflusso delle acque piovane, anche se non strettamente connesse alle opere fognarie.

Nel corso dei lavori si è inoltre provveduto allo smontaggio e alla successiva ricollocazione della pavimentazione in basolato interessata dagli scavi.

Durante tutta la durata dei lavori è stata presente in cantiere un’archeologa, che, in raccordo con gli indirizzi ricevuti dalla Soprintendenza di Palermo, ha supervisionato le operazioni di scavo e movimenti terra per la verifica di eventuali emergenze di interesse storico che avrebbero potuto essere interessate dal cantiere.