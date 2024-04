Palermo, consegnati ad Amg Energia altri 1.169 nuovi punti luce a led

Ecco le strade interessate

PALERMO – Nuova consegna anticipata di altri 1.169 punti luce a led e contestuale spegnimento di impianti di illuminazione datati ed energivori.

Proseguono le attività in sinergia tra l’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune ed AMG Energia volte, da un lato, ad accelerare l’accensione dei nuovi impianti a led realizzati dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto “Agenda Urbana” e, dall’altro, a permettere la disattivazione di illuminazione ormai datata, alla fine della “vita tecnica utile” (stabilita in trent’anni dalla normativa vigente).

I nuovi impianti, alimentati secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche da quadri elettrici di bassa tensione, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione, che permettono di conseguire economie sia in termini di energia consumata che di riduzione delle emissioni inquinanti, rispetto ai vecchi impianti realizzati negli anni Settanta con alimentazione in serie, lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015, e pezzi di ricambio non più in commercio.

“La sinergia tra uffici comunali ed AMG Energia con la consegna anticipata degli impianti ha dato impulso alle attivazioni dei nuovi punti luce e sta permettendo di dare un’accelerazione allo spegnimento dei vecchi impianti, con evidenza di alcuni casi che richiedono attività un po’ più complesse – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici con delega ad AMG Energia, Salvatore Orlando –. Significa evitare la compresenza di impianti vecchi e nuovi entrambi attivi, confermando l’attenzione di questa Amministrazione e della sua società partecipata per le buone pratiche e per una gestione attenta delle risorse in una logica anti-spreco come chiedono i cittadini”.

“Stiamo facendo uno sforzo davvero importante – dice il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – L’accensione dei nuovi impianti consente di migliorare le nostre attività in zone dove la presenza delle vecchie infrastrutture era caratterizzata da note e costanti criticità”.

Le nuove operazioni di consegna anticipata, in attesa del collaudo, hanno riguardato complessivamente 1.169 punti luce installati fra le zone di Sferracavallo, Tommaso Natale, Cardillo, via Mormino-via Patti, viale Margherita di Savoia e viale della Regione Siciliana: 151 punti luce installati nelle vie del Leone, Tibullo, Plauto, Belvedere, Torretta, Catullo, Sallustio, Tacito, Ovidio-Properzio, via Manderino, Sferracavallo, Rizzuto, via dell’Arancio, via del Cedro, vicolo Geloso-Piazzetta Reina, piazza di Sferracavallo-San Marciano, San Pancrazio; altri 220 punti luce installati sempre a Sferracavallo in via Publio Terenzio, piazza Marina, cortile Giammanco/Mansueto, via Amorello, via Tabò, via dei Pescatori, via dei Barcaiuoli, via Dammuso, via Virgilio, via Orazio, via Ennio, via Duilio, via Lucrezio, via Cavallo, via Pegaso, via Proserpina, via Manderino/piazza Plutarco, via Scalo di Sferracavallo, via Barcarello, Banchina di Sferracavallo. Attivi anche i 175 punti luce realizzati in via Tommaso Natale, in via Fabio Besta, San Lorenzo, Cardillo, Monreale, Costantino, Drago, via La Placa, via Crocetta; altri 124 punti luce installati in via Patti, via Mormino, via Adamo Smith, piazza Adamo Smith, via Marco Fanno, via Pisano, cortile Trapani-vicolo Trapani, via Pacioli, largo Cotrugli, via Egeria.

La consegna ha riguardato anche il nuovo impianto a led di viale Margherita di Savoia, a Mondello, formato complessivamente da 164 punti luce e una prima parte dei nuovi impianti realizzati in viale della Regione Siciliana lato monte (fino al ponte Tommaso Natale) per complessivi 100 punti luce, una parte dei nuovi impianti di viale della Regione Siciliana lato mare, vicolo Gerbino, via Salvatore Minutilla, via Socrate, via Costantino (in tutto 105 punti luce) e altri 130 punti luce sempre in viale della Regione Siciliana lato mare, via Salvatore Minutilla (completamento), via Ettore Majorana e via Salvatore Tranchina.

I 1.169 punti luce di oggi si aggiungono ai 959 già consegnati nelle scorse settimane, portando il totale dei nuovi impianti a 2.128 centri luminosi già in funzione. La consegna anticipata dei nuovi punti luce a led e la loro definitiva attivazione consente agli operatori di AMG Energia di procedere allo spegnimento dei vecchi impianti, infrastrutture che verranno dismesse dalle imprese realizzatrici dei nuovi impianti.

I vecchi punti luce sono già stati disattivati in via Belgio, viale Francia, via Lussemburgo, via Monte Bonifato, via Montecarlo, via Monte Mario, via Monte San Calogero, via Monti Iblei, via dei Nebrodi, via Olanda, piazza San Marino, via Sardegna, via Svizzera. E ancora in via delle Alpi (tratto Lazio-Sardegna), via Aquileia, largo Alfredo Cucco, viale Galileo Galilei (tratto d’Arezzo-De Saliba), largo Bernardo Geraci, via Guido d’Arezzo, via Franz Lehar, via Mongerbino, via Principe di Palagonia (tratto d’Arezzo-Paternò), via Principe di Paternò (tratto Palagonia-viale Regione Siciliana), via Giovanni Zappalà e largo Giovanni Zappalà, viale Michelangelo, via Atenasio, via Buzzanca, via Casalini, via Vincenzo Cervello, via Conceria, via Cruillas, piazza Cruillas, piazzetta Felice, via Felice e vicolo Felice, via Mango, via Olivella, vicolo Parisi, via Petrazzi e via Salerno.