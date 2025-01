Palermo, controlli sulla movida: la mappa delle verifiche nel weekend

In campo polizia, carabinieri e guardia di finanza

PALERMO – Continuano i controlli sulla movida, verifiche di polizia, carabinieri e guardia di finanza negli epicentri nevralgici delle serate palermitane.

Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito, in questo fine settimana, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di piazza Sant’Anna, di piazza Magione, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo, di piazza Don Sturzo, e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Vittorio Emanuele, di via I. La Lumia, di via Turati, di via Mazzini, via Daita, di via Gallo, di via Gorizia, di via Roma e di via Cagliari, p.zza Rivoluzione, via Garibaldi e via Turati.

Le sanzioni

Complessivamente, sono state identificate 356 persone, nonché controllati 63 veicoli e contestate 3 violazioni al codice della strada con 1 sequestro amministrativo per veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.