Palermo, controlli nei cantieri: numerosi lavoratori in “nero”

Diverse le violazioni accertate e pesanti le sanzioni inflitte

PALERMO – I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni in altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati.

Accertate numerose violazioni

Sono state accertate diverse violazioni sulla sicurezza come l’assenza del documento valutazione rischi o del piano operativo di sicurezza nei cantieri, la mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, l’assenza di formazione e informazione ai lavoratori e degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso, l’omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori.

Sono stati adottati nove provvedimenti di sospensione dei lavori per aver impiegato personale in nero superiore al 10% di quello presente sul posto di lavoro e elevate sanzioni per oltre 53 mila euro e ammende per 68 mila euro.