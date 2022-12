Palermo, controlli nei luoghi della movida: chiusi due locali

Per quattro gestori sono scattate sanzioni salate

3' DI LETTURA

PALERMO – La polizia municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, nei giorni scorsi, ha sanzionato quattro locali, uno in piazza Unità d’Italia, su esposto dei residenti, uno in via Nunzio Morello e due in piazza Sant’Anna (sempre su esposto dei residenti).

Nel primo locale, all’atto del sopralluogo, si occupava con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività l’intera porzione di marciapiede e di pista ciclabile antistanti al locale, costringendo i pedoni a percorrere la sede stradale e determinando una situazione di intralcio alla viabilità e di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Comunicazione notizia di reato:

– Art. 633 C.P. e Art. 639 bis C.P. perché invadeva arbitrariamente una consistente porzione di suolo pubblico (circa 50 Mq), al fine di trarne profitto, con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività.

Contestazioni applicate:

– Art. 20 CdS, per illecita occupazione di suolo pubblico, con verbale di €173;

– Violazione regolamento Dehors 2022, perché sprovvisto della necessaria concessione di suolo pubblico, con verbale di € 350;

– Violazione regolamento Dehors 2022, perché sebbene vietato dal vigente regolamento, installava una tenda solare, con verbale di € 350;

– Sprovvisto della prescritta Scia sanitaria esterna, con verbale di € 1.000;

– Violazione per degrado ambientale, perché non assicurava la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti all’esterno del locale, nell’area di propria pertinenza, con verbale di € 150.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Nel secondo locale, all’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Contestazioni applicate:

– Privo della prescritta Scia per intrattenimento musicale, con verbale di € 5.000;

– Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50;

– Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale e ripristino dello stato dei luoghi.

Nel primo locale ispezionato in piazza Sant’Anna, all’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Contestazioni applicate:

– Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50;

– Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale e ripristino dello stato dei luoghi.

Anche nell’altro locale in piazza Sant’Anna, all’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Contestazioni applicate:

– Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50;

– Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale e ripristino dello stato dei luoghi.

Infine, nell’ambito dei controlli nei luoghi della movida, gli agenti della Polizia Municipale hanno notificato due provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti sopralluoghi in due locali, uno in via dei Candelai, l’altro in corso Vittorio Emanuele.