Palermo, controlli nella zona della movida: multati tre locali

Identificate oltre 270 persone. Sono state elevate contestazioni superiori a 14mila euro

PALERMO – Tre locali sono stati multati alla Vucciria a Palermo. È il bilancio dei controlli eseguiti nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, da parte della polizia, carabinieri, polizia municipale e personale dell’Asp.

Nei pub sono state riscontrate irregolarità quali l’assenza di “Scia esterna” e non conformità minori che non comporteranno sanzioni di natura economica.

In un pub è stata accertata l’assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande; mancanza di Scia sanitaria, mancanza di piano di autocontrollo, assenza per il titolare del necessario attestato di alimentarista. A conclusione dell’accesso ispettivo, sono state sequestrate 281 bottiglie di superalcolici, un bancone per somministrazione di bevande alcoliche ed apposti i sigilli ad un locale adiacente adibito a deposito.

Complessivamente, sono state identificate 278 persone, controllati 75 veicoli ed elevate contestazioni che ammontano a 14mila e 900 euro.

Proprio tra i vicoli della Vucciria, qualche giorno fa, si sono verificate due aggressioni.