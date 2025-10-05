Palermo, controlli a tappeto alla Vucciria e in centro: 110 identificati

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno pattugliato le aree della movida

PALERMO – Controlli a tappeto. Prosegue l’operazione di sicurezza “Alto Impatto” a Palermo.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno pattugliato le aree della movida e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.

Nell’ambito dei servizi sono state identificate 110 persone di cui 26 con precedenti di polizia e controllati 40 veicoli.