Palermo, Coppa Italia: ad attendere i rosa c’è il Torino di Juric

La data e l'orario del match contro la compagine granata valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

PALERMO – Partita dal sapore di Serie A per il Palermo nel prossimo turno di Coppa Italia. Dopo il successo di ieri contro la Reggiana valido per il turno preliminare del trofeo nazionale i rosa si sono guadagnati, per i trentaduesimi della competizione, la sfida contro il Torino di Juric.

Il match si giocherà sabato 6 agosto in casa dei granata allo stadio “Olimpico Grande Torino”, calcio d’inizio ore 21:15. Torino-Palermo, dal momento che i diritti della Coppa Italia sono affidati a Mediaset, sarà visibile in chiaro su Italia 1 nonché in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it