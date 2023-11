Palermo, Corini e Brunori in coro: “Siamo pronti a reagire”

L'allenatore e il capitano sono stati intervistati per Sky Sport

PALERMO – Eugenio Corini e Matteo Brunori sono consapevoli del momento negativo che sta passando il Palermo e hanno chiaro il percorso da fare per uscirne. Il tecnico e il capitano rosanero sono stati intervistati per Sky Sport e hanno commentato anche la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta col Cittadella.

“Con City Group l’allenatore è rispettato”

“L’allenatore con questa proprietà è rispettato,viene valutato settimanalmente in base ai risultati e a come gestisce le situazioni. L’appoggio di City Group è fondamentale, non ci siamo esaltati all’inizio e non ci abbattiamo ora. La piazza di Palermo vuole tanto, noi la vogliamo portare dove merita”, afferma Corini.

Sul momento della squadra, dice: “Il trend negativo ci ha messo in una posizione diversa rispetto al buon inizio di stagione. Devo dedicarmi al lavoro e trovare le soluzioni giuste. Abbiamo grande volontà di riprendere il cammino, vogliamo presentarci a Terni con le giuste motivazioni. Lo stimolo è continuo: i ragazzi sanno che possono fare di più, l’allenatore deve trovare le chiavi giuste”.

“Stiamo tutti male”

Brunori, invece, dice: “Sicuramente c’è stato un confronto costruttivo che era necessario. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo chiarito la nostra posizione. Abbiamo tutti un obiettivo comune. Ci sono momenti negativi ma bisogna reagire, noi siamo pronti. Stiamo tutti male. La nostra volontà è quella di portare Palermo dove merita”.