Palermo, corriere derubato: portati via i pacchi e 5 euro

I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire agli autori del furto

1' DI LETTURA

PALERMO – Corriere Amazon minacciato e derubato dei pacchi e di cinque euro nel tardo pomeriggio di ieri a Palermo.

È accaduto tutto in pochissimi minuti: un corriere, in servizio per Amazon, stava completando il proprio giro giornaliero di consegne quando è stato fermato da due malviventi nel quartiere Zen. I due lo hanno minacciato puntandogli un oggetto appuntito, costringendolo a consegnare i pacchi, circa venti, che aveva ancora all’interno del furgone. I due, però, non si sono accontentati del contenuto del furgone, così hanno chiesto al corriere di aprire il portafoglio dove all’interno c’erano cinque euro, anche quelli sono stati portati via.

I due sono poi scappati facendo perdere le loro tracce. Il corriere ha presentato denuncia ai carabinieri che stanno indagando per cercare di risalire agli autori del furto.