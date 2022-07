Palermo, Cortese assistente arbitrale nella commissione di Serie A e B

Sarà impegnato nei campionati nazionali

PALERMO – Francesco Cortese, arbitro palermitano originario di Partinico, è stato promosso come Assistente Arbitrale alla Can dopo 5 stagioni nella Commissioni Arbitri Nazionale di Serie C. Il siciliano di 33 anni, dunque, svolgerà il ruolo di guardalinee nel campionato di Serie B con la possibilità di essere chiamato in causa anche per alcuni incontri di Serie A.

“La Sezione AIA di Palermo torna, dunque, nell’elite del Calcio nazionale con un assistente arbitrale – scrive la sezione palermitana degli arbitri -. Il Presidente Marcello Terzo e la Sezione tutta esprimono immensa gioia per l’importante traguardo raggiunto”.