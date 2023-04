Palermo, a Pasquetta arriva il Cosenza affamato di punti

Il match si preannuncia già infuocato

2' DI LETTURA

PALERMO – Il club di viale del Fante torna ad allenarsi al termine di alcuni giorni di riposo dopo la sconfitta di Parma. Nel mirino del Palermo adesso c’è il Cosenza, che sarà ospite dei rosanero allo stadio “Renzo Barbera” lunedì 10 aprile, il giorno dopo la domenica di Pasqua. Il club del capoluogo siciliano, attualmente fuori dalla zona play-off di Serie B, è alla ricerca dei tre punti per continuare a credere nella possibilità di piazzarsi a fine stagione in uno dei posti utili per gli spareggi promozione. Il 2-1 del “Tardini”, in tal senso, non ha aiutato Brunori e compagni, con i Ducali che hanno raggiunto il settimo posto in classifica a quota 44 punti, complice anche la sconfitta della Reggina contro il Genoa.

L’inseguimento del Palermo, in vista della 32ª giornata del campionato di Serie B, inizia proprio dal club calabrese. La compagine guidata da Pippo Inzaghi è ottava con 42 lunghezze ottenute, le stesse dei siciliani. Gli amaranto, però, sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive e nelle ultime dieci gare hanno ottenuto soltanto due vittorie a fronte di otto sconfitte. Un cammino diverso dalla compagine di Eugenio Corini, che non perdeva punti dalla partita contro il Genoa del 10 febbraio, terminata 2-0 per la squadra di Alberto Gilardino. Un momento non facile non solo in campo ma anche fuori dal rettangolo verde per la squadra di Reggio Calabria, ancora alle prese con vicende extra calcistiche tra giustizia ordinaria e sportiva.

TRA PERUGIA E COSENZA

La Reggina, inoltre, scenderà in campo mercoledì 5 aprile in occasione del recupero del ventinovesimo turno del campionato di Serie B. La squadra di Inzaghi sarà ospite del Perugia, che attualmente occupa il diciassettesimo posto in classifica con 34 punti, in piena zona play-out. Un incontro che il Palermo guarderà da vicino per diversi motivi. I calabresi di Reggio, in questo momento diretti concorrenti dei rosanero per l’accesso ai play-off del campionato cadetto, affronteranno il Perugia che è in piena lotta con il Cosenza per uscire dalla zona play-out della graduatoria. Quest’ultimi sono sedicesimi in graduatoria con 35 lunghezze, appena sopra la squadra di Castori.

I Lupi della Sila sono reduci da tre vittorie consecutive contro Spal, Frosinone e Pisa e a prescindere dal risultato di Perugia-Reggina arriveranno al “Barbera” assetati di punti. La squadra di Corini dovrà stare in guardia in vista della sfida contro i rossoblù. Dopo la sconfitta dei rosanero nella gara di andata la classifica di Serie B è decisamente cambiata, ma le motivazioni non mancheranno alla compagine di William Viali. Il match di Pasquetta tra Palermo e Cosenza si preannuncia già infuocato, con obiettivi diversi ma con l’intenzione per entrambe le squadre di raggiungere un unico risultato, la vittoria.