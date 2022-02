Palermo, Biagio Conte si vaccina… in montagna

La scelta del missionario laico.

Biagio Conte sarà vaccinato, domani, con la terza dose, sulla montagna in cui si è ritirato in eremitaggio. Sarà il commissario dell’area metropolitana di Palermo, il dottore Renato Costa, a raggiungerlo per somministrargli il richiamo necessario per evitare gli effetti più gravi del Covid. Una storia che raccontiamo per sottolineare il senso di responsabilità del missionario laico: il vaccino è l’unica arma certa che abbiamo per favorire un graduale ritorno alla normalità.

Il fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo, da tre giorni ha iniziato un nuovo digiuno: “Sento e mi vado rendendo sempre più conto che questa società non sta migliorando, perché ogni uomo, ogni donna non si impegna e non si sacrifica per migliorarla – ecco le sue parole -. E così aumentano le tante ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni e le tante dominazioni, con il rischio di una nuova guerra mondiale. Non ci impegniamo per fare penitenze: ravvediamoci e convertiamoci, è urgentissimo ritornare al buon Dio e aprire il nostro cuore alla sua misericordia. A motivo di tutto questo malessere rafforzerò la mia preghiera, la penitenza, il digiuno, con solo acqua e una volta al giorno eucarestia”.

Gli ultimi dati del Coronavirus, riferiti alla Sicilia, cominciano a essere confortanti. Secondo le percentuali fornite dall’Agenas, i ricoveri in terapia intensiva sono sotto la soglia d’allerta.