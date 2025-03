Palermo-Cremonese: i convocati rosanero del tecnico Dionisi

Assente Sirigu, in lista c'è Di Bartolo. Non recupera Nikolaou

Il Palermo è ormai pronto al big match di Serie B contro la Cremonese in programma venerdì 14 marzo al “Renzo Barbera” con calcio d’inizio alle ore 20.30. Il sito ufficiale dei rosanero, infatti, ha comunicato i calciatori convocati dall’allenatore Alessio Dionisi.

Nella lista diramata dal club del capoluogo siciliano, non c’è il portiere Salvatore Sirigu, a causa di una gonalgia. Si rivede tra i convocati il giovane Di Bartolo, estremo difensore ex Lommel. È ancora non disponibile, invece, Nikolaou, che non sarà della partita così come Gomis, Di Mariano e Pierozzi, quest’ultimo per squalifica.

Palermo-Cremonese: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Cremonese in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

28 Blin

32 Ceccaroni

77 Di Bartolo