Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona

PALERMO – Un muro perimetrale di 2 metri e caduto in via Evangelista di Blasi a Palermo.

I grossi mattoni di tufo sono finiti in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti né danni ad auto.

Il crollo è avvenuto, probabilmente, per le infiltrazioni di acqua causate dalle piogge dei giorni scorsi.