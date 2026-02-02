Palermo, crollo di massi dal costone di via Ruffo di Calabria

Lo segnala il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo

PALERMO – Crollano massi dal costone roccioso in via Ruffo di Calabria a Palermo. Nelle ultime settimane a causa delle piogge intense di questi giorni si sono verificati diversi distacchi. Lo segnala il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo che ha mandato una nota ai vertici dell’Ente.

“Per l’area – afferma – è programmato e finanziato un intervento di mitigazione del rischio di caduta massi, da tempo atteso dalla cittadinanza dell’Importo di 430 mila euro per mettere in sicurezza la parete e ridurre il rischio caduta massi sulla strada. Il ripetersi degli episodi di distacco, unito alla mancata percezione dell’avvio dei lavori, determina una situazione di crescente preoccupazione sotto il profilo della sicurezza. Chiedo di conoscere lo stato del procedimento e i tempi dell’avvio dei lavori”.