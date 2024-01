Rap, 46 nuovi autisti entro fine febbraio. Poi le altre assunzioni

"Con nuova linfa accelereremo sugli obiettivi che Rap si è prefissata"

PALERMO – Si sta per concludere il concorso della Rap che porterà all’assunzione di 46 nuovi autisti, che avranno un contratto a tempo indeterminato di terzo livello e che prenderanno servizio entro fine febbraio.

La Rap, infatti, ha dato l’ok all’ufficio del personale per procedere con gli adempimenti finalizzati all’assunzione del personale in graduatoria, che è stato selezionato su una base di 4.152 domande.

“Colmiamo la carenza di personale”

“Proprio ieri – dice Giuseppe Todaro, presidente della Rap – sono partite le lettere agli aspiranti autisti affinché procedano ad integrare la documentazione necessaria all’eventuale assunzione per far sì che gli uffici preposti ne accertino la regolarità. Entro fine febbraio, i 46 autisti saranno in servizio. In questo modo potremo colmare, almeno in parte, la cronica carenza di personale, visto che negli ultimi anni l’organico si è sempre più affievolito. Soltanto con nuova linfa potremo dare una accelerazione agli obiettivi che Rap si è prefissata e, di conseguenza, garantire ai cittadini un servizio di qualità”.

Le altre assunzioni

Relativamente al bando per 306 operai, per il quale sono pervenute oltre 18mila richieste, la commissione esaminatrice presieduta dall’avvocato Donatella Codiglione ha già inviato i dati alla società esterna incaricata di verificare la rispondenza della documentazione dichiarata dai partecipanti a quella allegata. Completano il quadro delle assunzioni condivise con l’azionista la messa in servizio di due dirigenti tecnici a tempo determinato. Su quest’ultimo, sempre il presidente Todaro ha chiesto agli uffici di velocizzare l’iter di acquisizione della documentazione.