Palermo, da Corini a Gomes: il francese sceglie il numero 5

Un'eredità importante nella linea di centrocampo del club rosanero

PALERMO – Un’eredità importante, quella del numero 5, nella linea di centrocampo della squadra rosanero. Lasciato libero dal difensore Michele Somma, ormai un nuovo giocatore del Catania, quel numero di maglia è stato scelto dall’ultimo acquisto del Palermo nella sessione estiva di calciomercato: Claudio Amarildo Gomes.

Il calciatore francese, arrivato nel capoluogo siciliano direttamente dalla “casa madre” del Manchester City, ha optato per la maglia indossata storicamente dal suo attuale allenatore in rosanero. Eugenio Corini, infatti, ha quasi sempre scelto il numero 5 in carriera, utilizzandolo anche e soprattutto durante il suo periodo vissuto a Palermo tra il 2003 e il 2007.

CLAUDIO GOMES

Classe 2000, nato ad Argenteuil (circa 12 km da Parigi), Claudio Gomes è un centrocampista centrale che in molti in Inghilterra hanno già battezzato come il nuovo Kanté. Cresciuto nel settore giovanile del PSG, nel 2018 è stato acquisito dai Citizens. Per lui alcune esperienze in Olanda (PSV U21) e in Championship con il Barnsley, ma anche qualche apparizione da subentrato con la prima squadra allenata da Pep Guardiola.

Durante le prime sedute di allenamento che il giovane calciatore francese sta svolgendo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, mister Corini ha già messo alla prova le sue qualità nel gioco da regista davanti la difesa. Dopo alcuni test anche come mezzala, Gomes potrebbe diventare una pedina rilevante nello scacchiere tattico del 4-3-3 proposto dall’allenatore di Bagnolo Mella. E con la “benedizione” del tecnico rosanero dopo la scelta del numero di maglia, poi, le aspettative su di lui potrebbero aumentare ancora di più.